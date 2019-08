The Last of Us: Part II – Wird der Releasetermin bald bekannt gegeben?

Eines der wohl meist erwartetsten Spiele der auslaufenden Konsolengeneration dürfte mitunter The Last of Us: Part II sein. Auch wenn die Konsolengeneration ihrem Ende entgegen steuert ist ein Releasetermin seitens Sony noch nicht bekannt gegeben worden. Nun deuten neue Gerüchte zumindest auf eine Bekanntgabe hin.

Wann gibt Sony den Erscheinungstermin bekannt?

Demnach wird derzeit in den Foren 4Chan und Neogaf über eine neue Ausgabe von Sonys-Format “State of Play” diskutiert. Gerüchte besagen, dass der japanische Konzern die nächste Ausgabe der News-Sendung am 1. November 2019 ausstrahlen wird. In diesem Zusammenhang soll angeblich ebenfalls der Releasetermin des Action-Titels The Last of Us: Part II kommuniziert werden. Infolgedessen wird ebenfalls angegeben, dass ein Launch-Trailer zum Kojima-Projekt Death Stranding sowie neues Bildmaterial zu EA’s Star Wars Jedi: Fallen Order gezeigt werden sollen. Diese Angaben sind von Sony offiziell nicht bestätigt worden und bleiben deshalb vorerst als Gerüchte abzutun.

Quelle: Play3