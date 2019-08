Teamfight Tactics – Patch 9.16 bringt die Hextechs hervor

Vi

Fähigkeit: Sie fokussiert den am weitesten entfernten Gegner an und stürmt auf ihn zu. Dabei stößt sie alle Gegner auf ihrem Weg zur Seite und fügt ihnen Schaden zu. Sobald sie bei ihrem Ziel angelangt ist, schlägt sie es in die Luft und verursacht Schaden.

Klasse: Schläger

Kaufpreis: 3 Gold

Fähigkeitsschaden: 250/450/650