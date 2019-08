Need for Speed: Heat – Erste Leaks deuten auf 80er Setting und Open-World hin

Das nächste Need for Speed soll bekanntermaßen bereits am heutigen Mittwoch offiziell angekündigt werden, auf Reddit scheinen allerdings bereits einige Leaks im Umlauf zu sein.

Nachdem EA den Namen des neuen Need for Speed mitsamt des Logos bereits selbst vorweggenommen hat, häufen sich die Gerüchte und Leaks auf der Diskussionsplattform Reddit. Demnach behauptete der User LP_RIPPER24, dass sich Need for Speed Heat um ein 80er Setting drehen wird. Das unlängst veröffentlichte Logo bestätigt diese Theorie.

Seinen Aussagen zufolge, wird das neue Rennspiel zudem von Ghost Games entwickelt. Die Spieleschmiede zeichnete sich in der Vergangenheit unter anderem für Need for Speed Rivals oder Payback verantwortlich. Allzu unwahrscheinlich ist diese Vermutung also nicht. Weiterhin soll Heat ein Open-World-Konzept verfolgen, das sich lose an Forza Horizon orientiert.

Welche der vermeintlichen Leaks nun tatsächlich der Wahrheit entsprechen, werden wir spätestens heute erfahren.

Fans have discovered the title of the new NFS game, Need For Speed Heathttps://t.co/fWoK871GIp

Going by a video by LP_RIPPER24, this game is developed by Ghost Games (Rivals, 2015, Payback), open-world and has an 80's flavorhttps://t.co/s5v38BW80P pic.twitter.com/0CrGWobbEu

