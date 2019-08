McDonalds’s mit großem Knall auf der Gamescom 2019

Gibt es “The Big Bang Theory”-Fans unter euch? Dann habe ich gute Nachrichten, denn McDonald’s hat angekündigt, dass das Set der Kultserie auf der Gamescom zu sehen sein wird.

Gewinne und ein Geheimgast warten auf euch!

Die gesamte Zeit vom 20. – 24. August könnt ihr das Wohnzimmer in Halle 8 besuchen und eure ganz eigene Big Bag-Experience erschaffen. An Gaming-Terminals kann eine digitale Version von „Schere, Stein, Papier, Echse, Spock“, gegen eine der vier virtuellen Hauptdarsteller gespielt werden. Als Hauptgewinn wartet eine der McDonald’s Gold Cards auf euch. McDonald’s ist schon seit Jahren Sponsor und Partner der ESL und möchte den Fans etwas gutes tun. An einem der Tage wird sogar einer der original Darsteller der Serie vor Ort sein, also haltet eure Ohren und Augen auf! Wer diese Person sein wird, wurde leider noch nicht verkündet. Die Serie “The Big Bang Theory” steht kurz vor dem Ende und wird ihre finalen Folgen im Herbst auf ProSieben ausstrahlen.

Quelle: McDonald’s via Pressemeldung