System Shock 2 – Enhanced Edition angekündigt

Die Entwickler der Nightdive Studios arbeiten derzeit an einer überarbeiteten Version von System Shock 2.

Nachdem die Nightdive Studios bereits seit einer ganzen Weile an einem vollständigen Remake von System Shock arbeiten, hat das Studio nun offen gelegt dass es auch Pläne für eine Enhanced Edition von System Shock 2 gibt. Abseits dieser offiziellen Ankündigung wird sich die Spieleschmiede allerdings noch recht bedeckt, was Informationen zur Überarbeitung des Klassikers anbelangt. Es ist davon auszugehen, dass auch die Enhanced Edition exklusiv für den PC erscheinen wird.

In System Shock 2 gilt es den Ausbruch einer Infektion auf einem Raumschiff aufzuhalten. Das Spiel setzt im Jahre 2114 an und bot sogar einen Koop-Modus, in dem ihr gemeinsam mit einem Freund allerlei Alien-Wesen niederringen konntet.

You asked for it and we are working on it… System Shock 2 Enhanced Edition coming soon!!! 💾#RetroGaming #SystemShock2 pic.twitter.com/vV5zBtUfWj

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) August 12, 2019