Need for Speed – Vorstellung noch in dieser Woche

Electronic Arts werkelt derzeit an einem neuen Ableger für die populären Rennspiel-Reihe Need for Speed. Bislang äußerte sich der amerikanische Konzern noch nicht zum kommenden Titel, dies soll sich allerdings bereits Morgen ändern.

Countdown aufgetaucht

So veröffentlichte EA unlängst einen Countdown, der auf den 14. August verweißt. Darüber ist das Need for Speed-Logo abgebildet. So sind am morgigen Tag bereits erste Informationen zum womöglich neuen Ableger der Reihe zu erwarten. Bereits vor einigen Tagen ist bei einem österreichischer Händler das Spiel Need for Speed Heat gelistet worden. Gut möglich, dass uns die Ankündigung dieses Titels am morgigen Tag erwartet. Die Produktseite wurde mittlerweile übrigen wieder aus dem Netz genommen. Weitere Informationen konnte man dem Eintrag allerdings nicht abgewinnen.

Quelle: EA