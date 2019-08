Daedalic Entertainment – Line-Up für die gamescom 2019 bekannt

In gut einer Woche öffnet die gamescom 2019 ihre Pforten in Köln. Rechtzeitig gibt nun auch Entwickler und Publisher Daedalic Entertainment das eigene Line-Up für die Kölner Gaming-Messe bekannt.

Was zeigt Daedalic Entertainment?

Demnach wird Daedalic Entertainment vier Titel im Entertainment Bereich näher vorstellen. So könnt ihr Hand an den Echtzeit-Strategie-Titel A Year Of Rain sowie die U-Boot-Simulation Barotrauma legen. Außerdem sind ebenfalls der Mystery-Titel The Suicide of Rachel Foster und das Rollenspiel Iron Danger öffentlich spielbar. Alle vier Titel sind dabei im Indie-Village in Halle 10.2 sowie 10.1 zu finden.

Die gamescom selbst startet am 20. August für die Öffentlichkeit und läuft bis zum 24. August 2019. Seit gestern ist im übrigen bekannt, dass sowohl die Freitags- als auch Samstags-Tickets mittlerweile restlos ausverkauft sind. Wer also noch Tickets benötigt, sollte schnell sein.

Quelle: Play3