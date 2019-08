Biomutant – Atomic und Collector’s Edition vorgestellt

THQ Nordic hat heute die Atomic Edition zu Biomutant enthüllt und zusätzlich die Collector’s Edition näher beleuchtet. Die Atomic Box erweitert die Collector’s Edition und wertet diese sogar noch auf.

Fangt schon mal an zu sparen!

Die Collector’s Edition wird für den Preis von 109,99 € erhältlich sein und enthält neben einer Figur des Helden noch das Spiel, ein Artwork im A1 Format, den Soundtrack und eine Premium Box. Besonders tief in den Geldbeutel dürft Ihr für die Atomic Edition greifen, denn diese schlägt mit 399,99 € zu buche. Dafür enthält diese ein hoch detailliertes Diorama, das Spiel, ein Steelbook, ein T-Shirt in L/XL, ein Oversized Mousepad, das Artwork im A1 Format, den Soundtrack und auch die Premium Box. Also vollgepackt bis oben hin und sicherlich seinen Preis wert. Der Release-Termin ist leider immer noch nicht bekannt gegeben worden.

Unser “Angespielt” zu Biomutant findet ihr hier. Hier unten findet ihr zudem die Videos zu den verschiedenen Editionen, um euch ein besseres Bild zu machen.

Biomutant - Standard Edition - [PlayStation 4] EINE NEUE HERANGEHENSWEISE AN KAMPFE IN THIRD-PERSON-PERSPEKTIVE

ENTWICKLE DEIN GAMEPLAY

DIE NACHSTE STUFE DES CRAFTING

UBERLEBE IN EINER LEBENDIGEN OPEN-WORLD-UMGEBUNG

EINE UNGEWOHNLICHE STORY MIT EINEM UNGEWOHNLICHEN ENDE

Quelle: THQ Nordic