Warner Bros. Montreal – Große Ankündigung rückt immer näher

Die Entwickler von Warner Bros. Montreal werden wohl schon alsbald ihr neustes Projekt der Öffentlichkeit vorstellen.

Ein neues Batman im Anflug?

Die Gerüchteküche rund um das nächste Werk von Warner Bros. Montreal brodelt immer weiter. Erste Stimmen behaupten, dass das für die Batman-Spiele bekannte Studio unter anderem an einer Versoftung von Suicide Squad arbeiten könnte. Auch ein neuer Batman-Titel steht hoch im Kurs. Die Story selbst soll sich dabei um den Court of Owl drehen.

Eine offizielle Ankündigung scheint in jedem Fall aber unaufhaltsam näher zu rücken. So tauchten zuletzt beim Online-Händler Amazon einige Produktseiten auf, die das Spiel für PlayStation 4, PC und Xbox One bewarben. Nähere Informationen ließen sich den Platzhaltern allerdings nicht entlocken.

Die Chancen stehen gut, dass das Unternehmen das neuste Spiel schon im Rahmen der gamescom 2019 vorstellen wird. Bereits die Eröffnungsshow “Opening Night Live” am Montagabend könnte erstes Bewegtbild für uns bereithalten.

Quelle: Amazon