Newstime vom 11. August 2019

Dies ist die letzte Ausgabe unserer Newstime vor der gamescom 2019. Vor der Messe gibt es noch einige Infos zu Spielen, welche während der Messe mehr vorgestellt werden könnten. So zum Beispiel das neue Plants VS. Zombies-Spiel, welches nun wohl Battle for Neighborbville heißt. Zudem wurde ein neues Guilty Gear angekündigt und auch von Pokémon Schwert und Schild wurden per Video neue Infos enthüllt, wie zum Beispiel die neuen Galar-Formen. Des weiteren sucht Capcom derzeit nach Testern für ein neues Resident Evil. Werden wir dazu auch was auf der gamescom sehen? Diese und viele weitere Infos sowie die Releaseübersicht für die kommenden drei Wochen gibt es im Video.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube