Gears 5 – Spiel erscheint ungeschnitten in Deutschland

Die Gears of War Reihe hatte in Deutschland immer große Probleme mit der Altersfreigabe, der neuste Teil der Reihe wird jedoch komplett ungeschnitten in Deutschland erscheinen. Auch Gears of War 4 kam direkt beim ersten Versuch durch die Freigabe, bei der USK hat man wohl dazugelernt.

Volle Brutalität in 4K!

Am 10 September ist es soweit, Gears 5 erscheint für Xbox One und PC und das völlig ungeschnitten. Vorbesteller der Gears 5 Ultimate Edition und Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate, dürfen sich schon ab dem 6. September in das Gemetzel stürzen. Gears war schon immer für den hohen Gewaltgrad bekannt, die ersten Teile landeten sogar auf dem Index, wurden aber 2016 endlich davon entfernt. Die USK hat nun einen anderen Blick auf die Spiele und wirkt auch deutlich offener. Die USK 18-Freigabe ist bei so einem Titel aber auch gerechtfertigt. Durch 4K HDR und 60 FPS wird das Kettensägenmassaker zum Vergnügen. Am 19. August um 17:00 Uhr können sich die Fans auf eine Präsentation des neuen Horde-Modus freuen, der erstmalig auf der Gamescom vorgestellt wird. Um 20 Uhr folgt dann die Weltpremiere des Gears 5 Kampagnen-Gameplay.

Gears 5 - Ultimate Edition - [Xbox One] SERA STEHT VOR DEM UNTERGANG

Entdecke die größte Gears Welt aller Zeiten.

Entdecke Sera. Überquere Gletscher, segle durch Wüsten und stürze dich in versunkene Ruinen in der größten und vielfältigsten Gears Welt, die je geschaffen wurde.

Kämpfe niemals allein.

Spiele allein oder mit Freunden, entweder im lokalen Splitscreen oder online. Kämpfe außerdem per Cross Play gemeinsam mit Mitstreitern auf Xbox One und Windows 10.

Quelle: Microsoft