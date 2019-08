The Coma 2 Vicious Sisters – Horror Sequel angekündigt

Wer mehr koreanischen Horror möchte, kann sich glücklich schätzen. The Coma 2 Vicious Sisters ist jetzt offizielle bestätigt worden.

Schon der erste Coma Teil ließ euch die schaurigen Gänge eurer Schule erkunden. Der Nachfolger wird dies nicht ändern und ihr müsst den Horror der Sehwa High überleben. Diesmal aber in den Schuhen eines weiblichen Charakters.

Als Mina Park erkundet ihr die Sehwa High, eure Schule und müsst herausfinden was dort vor sich geht. Dabei werdet ihr die ganz Zeit von einem wahnsinnigen Killer verfolgt, dem ihr möglichst aus dem Weg gehen solltet. Da heißt es immer ein Auge nach einem Versteck offen zu halten.

Aber ihr seid natürlich nicht ganz allein dem Horror ausgesetzt, so werdet ihr nicht nur auf mögliche Verbündete treffen sondern auch auf seltsame Kreaturen. Dabei müsst ihr allerhand Gegenstände sammeln und herstellen um den lauernden Gefahren sicher entkommen zu können. Ein Wiedersehen mit Dark Song wird es wohl ebenfalls geben, die jetzt auch noch eine deutlich größere Gefahr für euch darstellen soll.

And now, the official debut trailer for The Coma 2: Vicious Sisters https://t.co/ukpRQzy1Y1. #TheComa #IndieGames #HorrorGames

— Devespresso Games (@DevespressoG) August 9, 2019