Plants vs Zombies Battle for Neighborville – EA sichert Marke

Aus Picnic wird wohl bald Plants vs Zombies Battle for Neighborville hervorgehen. Ein Trademark Eintrag zu EAs neuem Shooter wurde zumindest gesichtet.

Plants vs Zombies Battle for Neighborville Marke gesichert

In Europa hat sich Publisher EA jetzt die Markenrechte an dem Titel gesichert. Schon vor einigen Monaten wurde der Name von Spielern in Garden Warfare 2 entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt sah der Eintrag aber eher nach einem Platzhalter aus und hätte einen weiteren DLC ankündigen können.

Nachdem dann aber vor kurzem dann plötzlich Einladungen für einen Alpha Test für das Projekt “Picnic” verschickt wurden, war schnell klar, dass hier mehr dahinter steckt. Es wurden zwar keine Details bekannt, es scheint sich hierbei jedoch um ein neues Spiel zu handeln.

Viel mehr wissen wir aktuell leider noch nicht, doch das könnt sich schon bald ändern. Die gamescom 2019 steht ja bereits vor der Tür und so könnten wir vielleicht schon bald erfahren, was für eine Art von Picnic uns erwarten wird. EA hat für den Event mit Sicherheit einige Ankündigungen geplant und es würde uns nicht wundern, wenn wir dort mehr erfahren.

Quelle: Gematsu