Gamescom 2019 – Gratis Tickets bei MediaMarkt

Ist der Geldbeutel knapp und ihr wollt zur Gamescom 2019? Dann haben wir hier das richtige Angebot für euch. MediaMarkt gibt beim Kauf ausgewählter Spiele einen Gutscheincode für ein Tagesticket der Gamescom bei. Die Aktion endet jedoch schon am 13. August, also seid schnell!

Bekannte Spiele stehen zur Auswahl!

Um einen Gutscheincode zu erhalten, müsst ihr euch für eines der folgenden Spiele entscheiden. Call of Duty: Black Ops 4, Battlefield V, Anthem, FIFA 19 oder Pokémon Let’s Go Evoli/Pikachu stehen euch zur Auswahl. Uns ist die Aktion bis jetzt nur in den MediaMarkt Filialen in Köln-Kalk, Köln-Chorweiler, Köln-Marsdorf und Köln City am Dom aufgefallen. Die Anzahl der am Tag vergebenen Tickets ist begrenzt, also sollte man sich wirklich beeilen und vor allem auch etwas Glück mitbringen. Wer sich sowieso eines dieser Spiele besorgen wollte, kann sich also über ein Gamescom-Ticket für Lau freuen. Um den Gutscheincode einlösen zu können, müsst ihr euch auf der Gamescom-Seite registrieren. Den Link dazu findet ihr hier.

Die Gamescom 2019 findet dieses Jahr vom 20. – 24. August statt. Mehr Infos zur Gamescom gefällig? Dann schaut doch mal hier rein.

Quelle: MediaMarkt