Indivisible – Heiß erwartetes Indie-Rollenspiel erscheint im Oktober

RPG-Fans haben bereits seit der Ankündigung von Indivisible ein Auge auf das Indie-Rollenspiel geworfen. Grund dafür ist wohl die wirklich bildhübsche Optik, mit welcher Entwickler Lab Zero Games und Publisher 505 Games werben. Nun hat der heiß erwartete Geheimtipp ein Releasedatum erhalten.

Indivisible kommt mit handgezeichneter Grafik

Lab Zero Games bekamen besonders durch ihr kultiges Kampfspiel Skullgirls Aufmerksamkeit, nun versuchen sie sich am JRPG-Genre. Bei ihrem neuen Projekt versprechen sie dabei ein sehr außergewöhnliches Echtzeit-Kampfsystem mit dutzenden Partymitgliedern, einem weitreichenden Storytelling und einer handgezeichneten Optik. Es erscheint am 11. Oktober für den PC, die PS4 und die Xbox One. eine Version für die Nintendo Switch ist noch für später dieses Jahr angesetzt.

Quelle: allgamesdelta