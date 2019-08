Gears 5 – Gold-Status ist erreicht

Der fünfte Teil der Gears of War Reihe heißt schlichtweg nur Gears 5 und ist nun endgültig zu Ende entwickelt. Wie auf Twitter verkündet wurde, hat das Spiel den Gold-Status erreicht.

Gears 5 kann wie geplant nächsten Monat erscheinen

Der angepeilte Releasetermin im September scheint also nicht mehr in Frage zu stehen. Also ziemlich genau einen Monat vor Release hat Entwickler The Coalition Studios das Spiel fertiggestellt. Am 6. September erscheint das Spiel für die Xbox One und den PC. Fans der 3rd-Person-Shooter-Reihe zeigen sich auf Twitter bereits sehr euphorisch und können es kaum abwarten, in die nächste Schlacht zu ziehen.

.@CoalitionGears and Xbox are proud to announce that #Gears5 has gone gold for a September 6 release! Check out the full (spoiler free) achievement list here on Xbox Wire. https://t.co/cIfyH7B2b6 — Xbox Wire (@XboxWire) August 9, 2019

Gears 5 - Ultimate Edition - [Xbox One] SERA STEHT VOR DEM UNTERGANG

Entdecke die größte Gears Welt aller Zeiten.

Entdecke Sera. Überquere Gletscher, segle durch Wüsten und stürze dich in versunkene Ruinen in der größten und vielfältigsten Gears Welt, die je geschaffen wurde.

Kämpfe niemals allein.

Spiele allein oder mit Freunden, entweder im lokalen Splitscreen oder online. Kämpfe außerdem per Cross Play gemeinsam mit Mitstreitern auf Xbox One und Windows 10.

Quelle: Xbox Wire via Twitter