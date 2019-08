Epic Games Store – GNOG jetzt kostenlos erhältlich

Entwickler Epic Games verteilt weiterhin jede Woche aufs neue kostenfreie Spiele auf der eigene Vertriebsplattform. Diese Woche könnt ihr euch GNOG ohne zusätzliche Kosten im Epic Games Store sichern.

GNOG kostenlos im Epic Games Store

Ab sofort steht euch also der 3D-Puzzler aus dem Hause KO_OP Mode kostenfrei zum Download bereit. Um den Download des Indie-Titels starten zu können, benötigt ihr lediglich einen Account im Epic Games Store. Dieser ist allerdings ebenfalls vollkommen kostenfrei. Nächste Woche soll es übrigens etwas namenhafter weitergehen. GNOG wird so ab dem 15. August nämlich vom 2D-Titel Hyper Light Drifter sowie dem Taktik-Rollenspiel Mutant Year Zero: Road to Eden abgelöst. GNOG steht euch somit noch bis zum 15. August zum Download bereit.

Quelle: Epic Games Store