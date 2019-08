Dragon Quest Builders 2 – Über 1 Million Exemplare verkauft

Dragon Quest Builders 2 konnte sowohl bei Fans als auch bei Kritikern punkten. Diese Tatsache spiegelt sich auch in den Verkaufszahlen wieder.

In Japan ist der zweite Builders Teil ja bereits seit Dezember erhältlich gewesen und der Rest der Welt konnte im letzten Monat, mit dem Bauen beginnen. Diese Zeitspanne hat aber schon gezeigt, wie gut der Titel bei der Community ankommt.

Square Enix hat bestätigt, dass die PS4 und Nintendo Switch Versionen aktuell die Marke von 1.1 Millionen verkauften Exemplaren weltweit erreicht hat. Die Ankündigung kam passend zum Release des neuen Modernist Pack DLC, der mehr als 70 neue Rezepte für neue Frisuren, Kleidung und Möbel bringt.

Mit den neuen Rezepten werdet ihr also jede Menge neue Optionen für eure Kreationen haben. Die Welt von DQB 2 sollte zudem auch noch in Zukunft dank des Post Launch Supports wachsen und gedeihen. Als macht schon mal die Werkbank frei und macht euch daran neue Kreationen und Bauwerke zu planen. Schließlich seid ihr der Meisterbauer.

Thank you to all of our builders everywhere for helping #DragonQuest Builders 2 reach 1.1 million sales worldwide! Let’s keep on building bigger and better! #DQB2 pic.twitter.com/R3k7ag4R3H

— DRAGON QUEST (@DragonQuest) August 9, 2019