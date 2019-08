Destiny 2 – Cross-Save erhält Release Datum

Nach langem Warten hat Bungie just bekannt gegeben, wann und wie Cross-Save für Destiny 2 verfügbar sein wird. Ab dem 21. August 2019 soll es möglich sein, die Spielstände plattformübergreifend zu speichern und zu verwalten.

Dein Hüter auf allen Plattformen

Als sich Activision Blizzard und Bungie Anfang des Jahres getrennt haben war schnell klar, dass Destiny 2 letztlich eine neue Launch App benötigen würde und die Wahl fiel schnell auf Steam. Dazu kam noch, dass Destiny 2 neben Konsolen und Microsoft Windows, auch als Launch-Titel von Google Stadia angekündigt wurde und somit in Zukunft auf so gut wie jeder Plattform spielbar sein wird. Das schrie nach einer Cross Save Option, besonders wenn man bedenkt was Destiny ist: Ein Massively Multiplayer Online First-Person Shooter. Jetzt soll dieses Feature kommen und euch die Möglichkeit geben euren Spielstand nach Belieben zu übertragen. Dafür müsst ihr eure Daten lediglich auf Bungies Webseite hochladen.

Aber Achtung! Die Migration eures Accounts von Battle.net zu Steam wird nicht automatisch erfolgen. Zwar könnt ihr ausnahmslos alle Spielstände und Einkäufe übertragen, allerdings müsst ihr euch dafür an dieser Stelle anmelden. Ab dem offiziellen Launch von Destiny 2 auf Steam am 1. Oktober wird es nicht mehr möglich sein Destiny über die Battle.net-App zu starten. Abseits davon hat Bungie noch einige Community-Events bekannt gegeben, die uns die Wartezeit zu den Neuerungen und vor allem der kommenden Erweiterung “Shadowkeep” versüßen Unter anderem erwarten uns ein “Directors Cut” mit Luke Smith, Destinys Auftritt bei der gamescom 201 und Details zur Multiplayer-Komponente von Shadowkeep.

Quelle: bungie.net