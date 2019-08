Call of Duty: Modern Warfare -Erste Infos zur Spielzeit der Kampagne

Erst vor kurzem wurde nun auch offiziell bestätigt, dass die Neuinterpretation des Shooters Call of Duty: Modern Warfare mit einer Einzelspieler-Kampagne ausgestattet wird. Viele Informationen sind zu diesem Spielmodus bislang nicht bekannt, allerdings äußerte man sich nun etwas konkreter zur Spielzeit.

Wie lange wird die Kampagne Spieler beschäftigen?

Im Rahmen einer Fragerunde gab Studio Art Director bei Infinity Ward Joel Emslie nun erste Anhaltspunkte zur Spielzeit der Kampagne. Demnach soll der Einzelspieler-Aspekt genauso lang ausfallen, wie bereits sein Vorgänger-Titel Call of Duty 4: Modern Warfare für die Solo-Missionen in Anspruch genommen hat. Die Spieldauer hier bezog sich auf gut 7 bis 9 Stunden. Emslie betonte, dass man sich bezüglich der Spielzeit sehr gut daran orientieren könnte. Call of Duty: Modern Warfare erscheint bereits am 25. Oktober 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

