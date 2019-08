Ubisoft – Line-Up für die gamescom 2019 bekannt gegeben

In gut zwei Wochen öffnet die Kölner Spielemesse ihre Pforten. Passend dazu gab nun auch Publisher Ubisoft sein Line-Up für die gamescom 2019 offiziell bekannt.

Was wird auf der gamescom 2019 abspielbar sein?

Demnach wird Ubisoft zahlreiche kommenden Blockbuster auf der Messe der Öffentlichkeit präsentieren. Unter anderem mit dabei sind Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Rainbow Six: Siege und der Open-World-Titel Watch Dogs: Legion. Ubisoft findet ihr in Halle 6, einen Merchandise-Stand werdet ihr ebenfalls in Halle 5 besuchen können. Als besonderes Schmankerl dürfen sich Besucher der Messe am gamescom-Freitags sowie -Samstag über kleinere Kostproben des Konzerts “Assassin’s Creed Symphony” freuen, dass ab Oktober in Düsseldorf zu hören sein wird.

Alle Spiele, die ihr auf der diesjährigen gamescom sehen könnt, findet ihr im Folgenden noch einmal aufgelistet:

Hands-on-Demo Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Hands-on-Demo von Roller Champions

Hands-on-Demo der neuesten Inhalte von Rainbow Six: Siege

Live-Demo von Watch Dogs: Legion

Neue Inhalte zu weiteren Spielen auf der Bühne, darunter Just Dance 2020, Trials Rising, Brawlhalla und mehr

Quelle: Ubisoft