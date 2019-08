Teamfight Tactics – Patch 9.15B bringt nur kleinere Updates

Es ist mal wieder Patch Day, nur dieses Mal einen Tag später als sonst. Im Patch 9.15B wurden nur kleinere Anpassungen, an Objekten und Champions, durchgeführt um die Meta nicht zu sehr zu beeinflussen.

Kayle und Karthus hat’s erwischt!

Starke Veränderungen haben Karthus und Kayle mitbekommen, den beide wurden nun generfed. Sowohl der Angriffsschaden als auch die Anzahl der Ziele wurde bei Karthus verringer. Kay hingegen benötigt nun mehr Mana um ihre Fähigkeiten einsetzen zu können. Damit ist das Rennen nach dem ersten Karthus erledigt, wodurch das Spiel wieder ausgeglichener wird. Elise hat einen kleinen Buff bekommen, so wie auch Veigar. Rengar und Pyke wurden leicht in der Betäubungsdauer und dem Angriffstempo entschärft. Auch leichte Justierungen an Items wurden vorgenommen. Runaass, Guinsoos, Sword of Divine und Phantom Dancer wurden gebuffed, wobei Runaans nun endlich spielbar geworden ist, durch den zusätzlichen Schaden von 75%. Guardian Angel, Morellnomicon und Static wurden generfed. Auch Bugs, wie der verzögerte Ladevorgang wurden behoben.

Wann nun das große Update ansteht, bleibt erstmal offen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Die kompletten Patch notes, findet ihr wie immer hier.

League of Legends €25 Prepaid Gift Card (3500 Riot Points) Cette Carte ne peut être utilisée que sur les serveurs de LoL EU Ouest

League of Legends ist ein schnelles, kompetitives Onlinespiel, in dem zwei Teams aus mächtigen Champions gegeneinander antreten.

Quelle: Riot Games