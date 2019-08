Square Enix – Line-Up für die gamescom 2019 bekannt gegeben

Nachdem zahlreiche Publisher als auch Entwickler ihr Line-Up für die kommende gamescom offiziell bekannt gegeben haben, folgt nun auch das japanische Unternehmen Square Enix.

Marvel’s Avengers und Final Fantasy VII auf der gamescom 2019

Square Enix hat bereits auf der diesjährigen E3 mit zwei heiß-erwarteten Blockbustern die Fangemeinde unterhalten. Mit Marvel’s Avengers und Final Fantasy VII wird man auch auf der gamescom 2019 zahlreiche Messe-Besucher an den Stand in Halle 9 in ihren Bann ziehen können. So werden sowohl der Action-Titel Marvel’s Avengers als auch das Rollenspiel-Remake Final Fantasy VII anspielbar sein. Zudem gesellen sich ebenfalls noch die Titel Final Fantasy XIV Online, Kingdom Hearts III und Trials of Mana.

Die gamescom findet vom 20. bis 24. August in Köln statt.

Quelle: Square Enix