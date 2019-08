Journey – Ab sofort auch für iOS erhältlich

Das Meisterwerk Journey ist nun auch für iOS-Geräte verfügbar.

Wie Publisher Annapurna Interactive unlängst auf Twitter bekannt gab, ist das verträumte Abenteuer Journey ab sofort für Apples iOS-Geräte erhältlich. Das einst Sony exklusive Meisterwerk kann also damit im App Store erworben und heruntergeladen werden. Kostenpunkt wäre hier gerade einmal 5 Dollar.

Auf die Frage wie es mit Portierungen für Switch und Android aussieht, antwortete der Publisher lediglich, dass man an keiner weiteren Version arbeite. Eine PC-Version befinde sich aber zumindest in Entwicklung.

Journey by @thatgamecompany is now available on the App Store // https://t.co/3X3xR5avMG pic.twitter.com/UZkMMwNOgN

— Annapurna Interactive (@A_i) August 6, 2019