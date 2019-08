SEGA – Line-Up für die gamescom 2019 bekannt gegeben

Die gamescom 2019 rückt mit großen Schritten näher. Kein Wunder also, dass große Publisher nach und nach ihr Line-Up für die bevorstehende Spielemesse bekannt geben. Nun hat ebenfalls SEGA das eigene Portfolio für das Kölner Event genannt.

Was erwartet euch am SEGA-Stand?

Am Koch Media-Stand in Halle 9 werdet ihr die Titel des japanischen Publishers finde können. Unter anderem mit dabei ist hier Catherine: Full Body. Das Remake kann auf der gamescom 2019 sogar angespielt werden. Erscheinen wird der Puzzler bereits am 03. September 2019. Weiterhin werdet ihr ebenfalls Hand an Two Point Hospital legen können. Die Management-Simulation wurde unlängst erst für die Xbox One, PlayStation 4 sowie die Nintendo Switch angekündigt. Zudem wird auf dem Messe-Auftritt von SEGA ebenfalls die Retro-Konsole SEGA Mega Drive Mini zu finden sein. Das Gerät wurde kürzlich erst auf den 04. Oktober 2019 verschoben. Als besonderes Schmankerl kündigte SEGA bestenfalls an ein gänzlich neues AAA-Spiel zu präsentieren. Hinweise, worum es sich dabei handeln könnte, gibt es derzeit noch nicht.

Quelle: Eurogamer