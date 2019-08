Red Dead Redemption 2 – Über 25 Millionen Mal ausgeliefert

In einem aktuellen Geschäftsbericht verkündeten Take Two und Rockstar Games nun diverse Statistiken zum Erfolgshit Red Dead Redemption 2.

Satte 25 Millionen Mal ausgeliefert

Wie Publisher Take-Two unlängst berichtete, habe man Red Dead Redemption 2 in einem Zeitraum von rund einem Jahr satte 25 Millionen mal ausliefern können. Dies ist eine beachtliche Größe, auch wenn man nicht ganz an den Spitzenreiter GTA V herankommt.

CEO Strauss Zelnick betonte zudem, dass Red Dead online erfreulich hohe Spielerzahlen aufweisen würde. Gemeinsam mit GTA V erwarte das Unternehmen in diesem Jahr einen neuen Rekord was Einnahmen durch Mikrotransaktion angehe.

Zum Vergleich: NBA 2K19 wurde ganze 12 Millionen Mal ausgeliefert. GTA V hingehen kann auf 110 Millionen Exemplare seit Release zurückblicken.

Quelle: Take 2