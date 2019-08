Google Stadia – Video-Format “Stadia Connect” zur gamescom angekündigt

Sowohl Microsoft mit dem eigenen Format “Inside Xbox” als auch das große Event gamescom Opening Night Live versprechen am Montag vor der gamescom, den 19. August 2019, zahlreiche neue Ankündigung sowie Informationen zu kommenden Blockbustern. Nun kündigte ein weiteres Unternehmen an, das eigene Videoformat an diesem Tag auszustrahlen.

Neue Information zu Google Stadia

Unter dem Titel Stadia Connect wird Google demnach eine weitere Folge des bekannten Videoformates zum hauseigenen Game-Streaming-Dienst ausstrahlen. Starten soll die Show am 19. August 2019 um 19:00 unserer Zeit und siedelt sich somit zwischen Microsoft um 17 Uhr und dem ONL-Event um 20 Uhr an. Was man im Rahmen der Stadia Connect nun konkret zu zeigen hat, ist indes noch nicht bekannt gegeben worden. Derzeit wird allerdings vermutet, dass man sich genauer auf das Line-Up des Dienstes fokussieren wird.

Quelle: IGN