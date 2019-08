Dead by Daylight – Vorbestellung auf Nintendo Switch möglich

Der Multiplayer Horror-Schocker Dead by Daylight kann ab sofort, für die Nintendo Switch, vorbestellt werden. Die Vorbestellung ist bei ausgewählten Händlern, als auch im Nintendo eShop möglich. Für Vorbesteller erhalten zudem ein exklusives Outfit.

Es wird wieder gemetzelt!

2017 erschien bereits der Multiplayer-Hit für die anderen Plattformen, nun können auch Nintendo Switch Besitzer in den schaurig-süßen Genuss kommen. Als Vorbesteller erhaltet ihr außerdem einen exklusiven Skin für den “Trapper”, der ausschließlich in der Switch Fassung verfügbar ist. Weiterhin enthält die Switch Version zahlreiche Bonus-Inhalte, wie neun Killer, zehn Überlebende und drei weitere Kostüme. Im Juni erhielt Dead by Daylight das letzte Update mit dem Ghost Face, aus der bekannten “Scream”-Reihe. Auch andere bekannte Gesichter wie Michael Myers und Freddie Krüger, haben es schon in das Horrorspiel geschafft.

Wer Dead by Daylight noch nicht kennt, kann sich dazu unsere Review anschauen, den Link findet ihr hier. Die Switch Version wird am 24. September erscheinen und setzt eine Nintendo Switch Online Mitgliedschaft voraus.

Dead by Daylight (Switch) Der Survival-Horror-Hit, jetzt auch für unterwegs auf der Switch

Beinhaltet vier zusätzliche DLC-Kapitel mit neuen Killern und Opfern

Zusätzlich gibt es drei kosmetische Erweiterungen, mit denen man Opfer und Killer todschick gekleidet in ihr Verderben schicken kann

