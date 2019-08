Grandia HD Collection – Releastermin der Switch-Collection endlich bekannt

Schon eine ganze Weile wissen wir, dass die RPG-Klassiker Grandia und Grandia II in der Grandia HD Collection auf der Switch erscheinen werden. Doch mit einem Releasetermin wurde sich bisher sehr zurückgehalten. Nun hat Publisher GungHo Online Entertainment America aber endlich den Vorhang gelüftet. Allzu lange müssen Fans nicht mehr auf die Rollenspielsammlung warten.

Grandia HD Collection schon in 10 Tagen auf der Switch

Der Release erfolgt am 16. August. JRPG-Fans können als in nicht einmal zwei Wochen auf der Switch erneut in den Genuss der Grandia-Spiele kommen. Geboten werden natürlich grafische Updates, aber auch Verbesserungen an der UI werden versprochen. Der Releasetermin gilt übrigens nur für die Switch-Version, eine PC-Version erscheint ein wenig später. Grandia erschien in Japan bereits 1997, bei uns im Westen kam es zusammen mit Grandia II 2001 auf den Markt. Die Switch-Version erscheint ausschließlich als Download im Nintendo eShop.

Grandia II [Ubi Soft eXclusive] Erlebe die Fortsetzung des Klassikers Grandia und folge deinem Schicksal.

Reise als Ryudo durch die Welt und beschütze die junge Priesterin, um die Wiedergeburt von Valmar, dem Gott der Dunkelheit zu verhindern.

Setze verschiedene Strategien ein, um Kontern zu können und mehr Schaden zu verursachen.

Dank dem Zeitbalken ist es möglich den Schaden während eines Kampfes zu minimieren, indem man die Angriffe des Gegners abbricht.

Nutze Mana Eggs um deinen Charakteren bestimmte Zauber beibringen zu können und baue diese im Spielverlauf aus.

Quelle: gematsu