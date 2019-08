Darksiders II: Deathinitive Edition – Switch-Portierung kommt im Herbst

Nachdem Darksiders bereits seinen Weg auf Nintendos aktuelle Hybrid-Konsole gefunden hat, wird nun auch Darksiders II für alle Besitzer einer Nintendo Switch verfügbar. Bereits im kommenden Herbst kann das Action-Adventure auf dem Nintendo-System konsumiert werden.

Darksiders II erhält einen Termin

So steht der Release von Darksiders II bereits fest. Ab dem 26. September 2019 dürfen nun auch Nintendo-Jünger in die Haut von Protagonist Tod schlüpfen. Der Action-Titel soll hier mit einem Preis von 29,99 Euro zu Buche schlagen. Neben dem eigentlichen Spiel dürfen sich Käufer übrigens ebenfalls über alle bisher veröffentlichten DLC-Inhalte freuen. Insgesamt soll die Darksiders II: Deathinitive Edition so mit einer Spielzeit von über 30 Stunden aufwarten. Zudem gab es ebenfalls einige Anpassungen bezüglich Balancing, Beuteverteilung sowie der grafischen Leistung.

Quelle: GamesRadar