Cyberpunk 2077 – New Game Plus Modus “bestätigt”

In den letzten Wochen verdichten sich die Hinweise, dass Cyberpunk 2077 über einen New Game Plus Modus verfügen wird. Nach einem polnischem Gaming Magazin, gibt es jetzt weitere Beweise, die auf eine Implementierung dieses Features schließen lassen.

Cyberpunk Launch mit New Game Plus Modus?

Redditor Arise 92 hat sich einen Artikel der polnischen Gaming Redaktion PSX Extreme angenommen und diesen in die englische Sprache übersetzt, indem sich die Redakteure des Magazins mit den Entwicklern von CD Projekt RED zusammengesetzt und einige neue Informationen zusammengetragen haben. So auch zum New Game Plus Modus, der dem Artikel zufolge ein fester Bestandteil von Cyberpunk 2077 sein soll. Die ganze Sache hat aber auch einen Haken. Scheinbar wird aktuell noch an dem Modus gearbeitet, sodass es fraglich ist ob zum Launch damit gerechnet werden kann. Ob es ihn geben wird steht allerdings außer Frage. Immerhin hatte Lead Quest Designer Pawel Sasko vor zwei Wochen auf Twitter recht eindeutig davon gesprochen, dass es nicht möglich sei alle Fertigkeiten in einem Spieledurchlauf freizuschalten.

Des Weiteren soll man als Spieler in Cyberpunk 2077 sein eigenes Apartment besitzen, welches als Hub fungieren soll. In diesem könnt ihr eure Ausrüstung lagern sowie das Internet und eure Mails checken können. Nach eurem Gusto werdet ihr es jedoch nicht einrichten dürfen, da das der dreckig, dunklen Vision der Entwickler widersprechen würde. Für das absolvieren von Quests soll es außerdem eine Art Währung geben. Absolviert ihr erfolgreich einen Auftrag erhaltet ihr “Street Cred”. Habt ihr genug davon zusammen, könnt ihr bestimmte Quests freischalten die nicht nur sehr gefährlich sein sollen, sondern auch Einfluss auf die Spielwelt und den Verlauf der Geschichte haben.

Quelle: reddit.com