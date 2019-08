Borderlands 3 – Amara die Badass-Kammer-Jägerin vorgestellt

Gearbox stellt ihre neue Heldin vor, die auf den Namen Amara hört und mit ihren Sirenen-Fähigkeiten, die Feinde zu Klump schlägt. Hier erhaltet ihr nun einen genaueren Überblick, über ihre Fähigkeiten und Skill-Bäume.

Immer voll auf die Zwölf!

Amara ist eine typische Kämpferin, welche vor keinem Handgemenge zurückschreckt. Ihr erster Skill-Baum ist die “Elementarfaust”, welcher euch dabei hilft, Meister der Elementarfähigkeiten zu werden. Der Action-Skill “Phasenumklammerung” hilft euch zudem, die Gegner an Ort und Stelle festzuhalten. Später können in diesem Skill-Baum noch Fähigkeiten wie “Lauffeuer”, “Katharsis” und “Zufluss”. Der Zweite Skill-Baum “Mystischer Angriff”, der euch verheerende Angriff auf die Gegnermassen hernieder regnen lässt. Durch einsetzen von Skill-Punkten können die Fähigkeiten “Transzendieren”, “Ausgeliefert” und “Avatar” freigeschaltet werden, um so eure Schadenspunkte, Zielgenauigkeit oder Abklingzeit zu erhöhen bzw. zu verringern. Zur guter letzt gibt es noch “Handgemenge” als dritten Skill-Baum, der sich besonders an Nahkämpfer richtet. Hiermit könnt ihr eure Gegner in die Luft schleudern oder erbarmungslos in den Boden rammen. Er verbessert eure Überlebenschancen, euren Schaden und lässt euch mächtige Angriffe ausführen. Die Skills “Die Mitte finden”, “Schutzengel” und “Blitz”, sind mögliche Skills, die freigeschaltet werden können.

Die genaue Auflistung aller Fähigkeiten, findet ihr auf der Borderlands Website oder über diesen Link. Borderlands 3 erscheint am 13. September 2019 für PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia.

Quelle: 2K Games