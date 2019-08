TEKKEN 7 – Das sind die neuen Charaktere im dritten Season Pass

Für Prügel-Fans wurden auf der diesjährigen EVO 2019 in Las Vegas einige Ankündigungen enthüllt. Der dritte Season Pass von TEKKEN 7 wird nämlich mit neuen Charaktere und Moves daher kommen, zudem wurde auch das Finale der TEKKEN World Tour bekanntgegeben.

Jetzt gibt’s Schelle!

der Season Pass wird ab diesem September zur Verfügung stehen und mit vier neuen Charakteren, einer neuen Stage und anderen Inhalten ausgestattet sein. Direkt zu Beginn, wird Zafina den Kampf beitreten, welche ihren letzten Auftritt in TEKKEN 3D: Prime Edition hatte. Als brandneuer Charakter kommt Leroy Smith daher und stößt Winter 2019 zum “King of Iron Fist”-Turnier. Wer sonst noch alles dabei sein wird, ist noch nicht veröffentlicht worden.

Freunde der TEKKEN World Tour können sich auf den 9. August freuen, denn ab 6 Uhr an diesem Tag, könnt ihr über diesen Link, eure Karten vorbestellen. Die Preisstufen liegen bei “Allgemein” – 10$, Bevorzugt – 40$ und “Last Chance Qualifiers”: 10$. Letztere benötigen zudem eines der beiden anderen Tickets und müssen ihren Gamertag vorlegen. Das Finale findet am 7. und 8. Dezember im KBank Siam Pic-Ganesha Theater in Bangkok, Thailand, statt.

Quelle: BANDAI NAMCO Enterntainment Inc.