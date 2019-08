Resident Evil – Capcom sucht Tester für einen neuen Ableger

Nachdem Capcom Anfang des Jahres erst das Remake zu Resident Evil 2 veröffentlicht hat, gehen die Arbeiten in Japan am populären Survival-Horror-Franchise weiter. So sucht Capcom derzeit Tester für einen neuen Ableger der Reihe.

Kommt Resident Evil 8 oder Resident Evil 3?

So schickt der japanische Publisher in Japan derzeit E-Mail herum, die nach einigen freiwilligen Testern suchen. Die E-Mails gingen dabei an Mitglieder des Fan-Programms “Biohazard Ambassador Program”, hier sind lediglich Spieler mit besonderen Kenntnissen zur Reihe hinterlegt. Die Mails selbst sollen von Capcom Entwickler Division 1 stammen. Diese beschäftigten sich vorrangig zuletzt eben mit Resident Evil als duch Devil May Cry. Welchen unangekündigten Resident Evil-Titel Spieler hier testen dürfen, wird in der Mail allerdings nicht bekannt gegeben. Derzeit spekulieren viele Fans darüber, ob Capcom die Reihe mit Resident Evil 8 fortsetzen wird oder mit Resident Evil 3 ein weiteres Remake veröffentlichen möchte.

