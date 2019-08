Newstime vom 4. August 2019

Neuer Monat, neue Spiele für Xbox Games with Gold und PS Plus. Zudem bietet Nintendo nun endlich in ihrem Online-Service auch aktuelle Spiele als Goodie an, im August ist es Mario Tennis Aces. Dann gibt es die Bestätigung, dass ein einem neuen Hitman-Teil gearbeitet wird und auch ein neuer Teil der Cooking Mama-Reihe deutet sich an. Das kontroverse Thema der Woche liefert diesmal Twitch-Streamer Ninja. Twitch-Streamer ist nun jedoch nicht mehr die richtige Bezeichnung, denn Ninja kehrt der Streamingplattform den Rücken und wechselt zu Microsofts Mixer. Diese und weitere Themen gibt es in dieser Woche in unserem Newstime-Video.

Wöchentliche Gamingnews auf Youtube