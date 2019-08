Genshin Impact – Neues Action Adventure für PlayStation 4 angekündigt

Der Entwickler miHoYo Technology hat auf dem PlayStation Blog bekanntgegeben, dass es 2020 ein neues Open-World-Abenteuer auf die PlayStation 4 schaffen wird. Genshin Impact sieht dabei aus wie ein klassisches japanisches Action Adventure, in der ihr die Welt frei erkunden könnt.

Auf nach Teyvat!

Schauplatz ist die Welt “Teyvat”, in der ihr als Reisender, aus einem langen Schlaf erwacht. Auf eurer Reise könnt ihr durch Naturwissenschaften verschiedenen Elemente euch zu eigen machen um mächtige Attacken zu entfesseln. Zudem begegnet ihr auf eurer Reise verschiedenen Personen, die eurem Team beitreten wollen. 30 Charaktere werden euch zur Auswahl stehen, die sich alle samt in Persönlichkeit, Erscheinung, Kampfstil und Fähigkeiten unterscheiden. Das Spiel wird wohl auch einen Multiplayer bekommen, in den ihr eure Freunde einladen könnt. Die Welt besteht aus sieben Stadtstaaten die sich durch ihre Ästhetik, Achitektur und Landschaft von einander abheben.

Einen ersten Trailer haben wir euch unten hinterlegt. Genshin Impact erscheint voraussichtlich 2020. Weitere Infos findet ihr auf dem PlayStation Blog.

Quelle: miHoYo Technology via PlayStation Blog