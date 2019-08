Riot Games- Entwicklung an Kampfspiel bestätigt

Auf der diesjährigen EVO wurde ein Geheimnis enthüllt, welches für viele keines mehr war: Riot Games arbeitet an einem Kampfspiel. Dies verriet Tom Cannon, Mitbegründer der EVO und seit geraumer Zeit Mitarbeiter bei Riot. Zuvor arbeitete er bei Radiant Entertainment an einem Free-to-Play-Kampfspiel namens Rising Thunder, welches jedoch eingestellt wurde, als Radiant von Riot gekauft wurde.

Während seiner Ankündigung sagte Cannon: “Der Grund, warum wir an Rising Thunder gearbeitet haben, war dass wir dachten, Kampfspiele sollten von viel mehr Leuten genossen werden können. So groß wie sie jetzt sind, haben wir das Gefühl, dass Kampfspiele das Potential haben, noch größer zu werden.”

Das neue Spiel wäre das erste Spiel von Riot Games nach ihrem Giganten League of Legends.

