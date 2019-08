Cooking Mama – Australisches Ratingboard listet neuen Titel

Der letzte Teil der Cooking Mama-Reihe erschien 2014, nun könnte nach langer Zeit ein neues Spiel in der Serie erscheinen. Dies lässt ein Eintrag in einem australischen Ratingboard vermuten, in welchem ein Ableger namens Cookstar gelistet ist.

Kommt Cooking Mama: Cookstar für die Nintendo Switch?

Entwickelt werden soll Cookstar von First Playable Production, welche sich zuvor hauptsächlich für Lizenzspiele für Nintendokonsolen verantwortlich zeigen. Der angegebene Publisher Planet Entertainment veröffentlichte bisher Spiele wie Party Arcade, Bass Pro Shops und Cabela’s The Hunt, alle für die Switch. Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung.

Australian Classification has rated "Cooking Mama: Cookstar" published by Planet Entertainment and developed by First Playable Productions (FPP) for unknown platform(s) https://t.co/CQHPKfvE0V pic.twitter.com/gfniNmQ3wo — Gematsu (@gematsucom) August 2, 2019

Quelle: gematsu via Twitter