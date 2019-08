Rocket Beans TV – Dosenbeatz-Party zur gamescom 2019 angekündigt

Anlässlich der gamescom zelebrieren zahlreiche Entwickler, Publisher und Branchen-Angehörige diverse Veranstaltung abseits der eigentlichen Messe. Mitunter wird der Internet-Sender Rocket Beans TV erneut eine Party für die große Fangemeinde anbieten.

Dosenbeatz am gamescom-Freitag

Der Hamburger Entertainment-Sender wird somit auch in diesem Jahr unter dem Titel Dosenbeatz eine Party für die treue Community veranstalten. 2019 soll diese im

Wartesaal am Dom am 23. August stattfinden, die Location selbst ist unweit der Kölner Innenstadt gelegen. Auftreten werden in diesem Jahr erneut unter Rocket Beans TV-Anhängern bekannte Größen wie Die Hübschen, Mr. Cracker und Andy Strauß.

Die Tickets wiederum werden in zwei Wellen verkauft. Die erste Verkaufswelle startet am 3. August um 18 Uhr, die nächsten Karten können dann einen Tag später am 4. August zur gleicher Zeit erworben werden. Ein Ticket schlägt derweil mit einem Preis von 23 Euro zu Buche. Alle Infos zur Veranstaltung findet ihr unter folgendem Link.

Quelle: Rocket Beans TV