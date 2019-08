Mario Tennis Aces – In Kürze kostenlos spielbar

Mit Mario Tennis Aces hat Nintendo vor gut einem Jahr die populäre Sportspiel-Reihe ebenfalls auf die hauseigene Hybrid-Konsole, die Nintendo Switch, gebracht. Abonnenten des Online-Services Nintendo Switch Online dürfen in Kürze kostenlos Hand an den Titel legen.

Mario Tennis Aces kostenfrei ausprobieren

Wer den Online-Dienst Nintendo Switch Online derzeit abonniert hat, darf sich bald nicht nur über kostenfreie NES-Spielel freuen sondern ebenfalls auf einen AAA-Titel der laufenden Generation zurückgreifen. So kündigte Nintendo unlängst an, dass Abonnenten Mario Tennis Aces ab dem 07. August ohne zusätzliche Kosten herunterladen und ausprobieren können. Hierbei sollen euch sämtliche Inhalte des Hauptspiels zur Verfügung stehen. Die Aktion endet am 13. August 2019. Wer sich danach für den Kauf des Tennis-Spiels entscheidet, darf sich bis zum 20. August 2019 ebenfalls über einen 33 prozentigen Rabatt freuen.

