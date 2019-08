Xbox Game Pass – Das sind die Neuzugänge im August

Regelmäßig meldet sich Larry “Major Nelson” Hryb in seinem eigenen Blog zu Wort, um über die Neuzugänge des Abo-Dienstes Xbox Game Pass zu berichten. Nun sprach dieser über die noch kommenden Spiel in der ersten Hälfte des Augusts.

Was erwartet uns im August im Xbox Game Pass?

So startet der Monat direkt mit den recht namenlosen Titeln Ashes Cricket, Pandemic und Downwell. Alle drei Spiele könnt ihr als Xbox Game Pass-Abonnent bereits ab dem heutigen Tag herunterladen und konsumieren. Weiter geht es dann am 08. August. Hier wird dem bestehenden Portfolio die Spiele The Jackbox Party Pack 2 und Space Hulk: Tactics hinzugefügt. Ab dem 14. August werdet ihr dann ebenfalls auf Slay the Spire zurückgreifen können.

Da mit diesen Titeln nur die erste Monatshälfte des August abgedeckt wird, dürfen wird davon ausgehen, dass noch weitere Spiele im laufenden Monat dem Portfolio hinzugefügt werden.

