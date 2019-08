Super Smash Bros. Ultimate – Patch 4.0 im Detail

Der kürzlich erschienene Patch 4.0 zu Super Smash Bros. Ultimate hat, neben den neuen Dragon Quest Helden, auch noch einige Updates parat, die die Balance des Nintendo Prüglers betreffen.

Buffs für die Drachenartigen

Kommen wir zunächst zu Glurak. Dieser wird im Zuge des 4.0 Updates ordentlich verbessert. Unter anderem richtet sein Side Smash mehr Schaden an und gewinnt an Reichweite. Hinzu kommt noch eine verminderte Schadens Anfälligkeit bei einer seiner Sprung-Attacken. Flare Blitz, die Fähigkeit mit der Glurak wie ein feuriger Torpedo nach vorn schießt, soll es Glurak jetzt leichter machen die Kanten der Maps zu greifen, da die Zeit die er dafür braucht leicht verringert wurde.

Auch Ridley darf dank Patch 4.0 mehr Schellen verteilen. Sein Back Air richtet mehr Schaden an und seine Dash Attacke erhält eine größere Reichweite. Ridley’s Up Special, Wing Blitz, bekommt ebenfalls einen Schadens – und Reichweiten Buff. Darüber hinaus erhält der Weltraumpirat eine stärkere Smash Up und Side Special Attacke, die Ridley’s Verwundbarkeit beim Einsatz der Fähigkeiten reduziert. Abseits dieser beiden Highlights bringt Patch 4.0 eine Menge weiterer Veränderungen. Neben viele anderen Prüglern die Feinjustierungen ihrer Movesets bekommen, nimmt Nintendo auch an Spielemechaniken vor:

Zeitlimit für die Ultra-Leiste: Innerhalb einer bestimmten Zeit muss der Ultra-Smash eingesetzt werden, läuft die Ultra-Leiste aus, so ist der Ultra-Smash nicht mehr einsetzbar.

Neue Schwierigkeitsstufe “Sehr Leicht”: Der Abenteuermodus bekommt eine 4te Schwierigkeitsstufe für Anfänger.

Neue Funktion für die Fanloge: Diese neue Funktion lässt Zuschauer den Gewinner eines Kampfes vorhersagen. Gewonnene Punkte können für Geister oder andere Items ausgegeben werden.

Online-Turniere und Event-Turniere: Ein neuer Spielmodus, der Online-Turniere ermöglicht. Spezielle, von Nintendo veranstaltete Eventturniere sind für die Zukunft geplant.

Screenshots beim Bearbeiten von Videos einfügbar

Alle Änderungen im Detail könnt ihr euch auf der Website von Nintendo anschauen.

Quelle: nintendo.com