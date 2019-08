Digimon ReArise – Mobile-RPG kommt in den Westen

Fans von Digimon mussten ja mit der Verschiebung von Digimon Survive auf kommendes Jahr eine kleine Enttäuschung einstecken, jetzt gibt es jedoch wenigstens einen kleinen Grund zur Freude. So kommt das Mobile-RPG Digimon ReArise, welches bereits seit Juni letzten Jahres in Japan verfügbar ist, auch in den Westen. Somit könnt ihr auch euer eigenes Digimon heranzüchten, um gegen die bösen Spirals anzutreten.

Digimon ReArise im Oktober kostenlos für Smartphones

Ihr findet heraus, dass ein Digimon in eurem Smartphone lebt. Es heißt Herissmon und ist euer neuer Partner. Gemeinsam mit anderen Digirittern tretet ihr gegen eine fiese Bedrohung namens Spirals an. Das Mobile-RPG erzählt eine originale Geschichte und bietet typisches Rollenspiel-Gameplay in Echtzeit-Kämpfen. Bei Interesse könnt ihr euch bereits jetzt registrieren, ab dem 21. Oktober erscheint das Spiel dann bei uns im Westen.

Quelle: digi-rearise