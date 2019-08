Destiny 2 Shadowkeep – Release verschiebt sich

Die nächste Expansion Destiny 2 Shadowkeep sollte im September erscheinen. Der erste Schritt für den nun unabhängigen Entwickler, wird sich aber etwas verspäten.

In einem Tweet teilte Luke Smith mit, dass sich der Release der nächsten Expansion etwas verzögern wird. Das Team braucht noch etwas mehr Zeit um die Weichen für die Zukunft des Franchise zu legen. Um das gewährleisten zu können, wird der Release auf den 1. Oktober 2019 verschoben.

Jedoch gibt es auch gute Neuigkeiten in Hinsicht auf ein lang erwartetes Feature. Cross Save soll noch in diesem Monat starten und damit noch deutlich vor dem Start von Shadowkeep verfügbar sein. Mit dem Feature werden Multiplattformspieler einen Account bestimmen können, dessen Fortschritt und Errungenschaften dann auf allen anderen Plattformen verfügbar sein wird.

Darüber hinaus gab es auch noch einige Details zum neuen Raid, der am 5. Oktober startet. Der Raid trägt den Namen “Garden of Salvation” und wird Guardians zum Black Garden zurückbringen. Moments of Triumph wird bis zum 17. September verlängert, so dass euch fast drei Wochen mehr Zeit um diese Challenges abzuschließen.

Shadowkeep would benefit from a little more time on the workbench, so we’re going to take it.

Shadowkeep & New Light will launch on 10/1/19, more details here: https://t.co/sHG9r28oGI

— Luke Smith (@thislukesmith) August 1, 2019