Xbox Games with Gold – Das sind die Spiele im August 2019

Jeden Monat aufs neue dürfen sich Abonnenten von Microsofts Service Xbox Live Gold auf einige kostenlose Spieleperlen für die Xbox One als auch die betagtere Xbox 360 freuen. Nun ist das Line-up für den kommenden Monat bekannt gegeben worden.

Welche Spiele erwarten uns im August?

Für die Xbox wartet direkt zu Beginn ein Schmankerl auf euch. So steht ab dem 1. August bis zum Ende des Monats der Blockbuster Gears of War 4 zum Download bereit und stimmt auf die Veröffentlichung von Gears 5 im kommenden September ein. Zudem erscheint für die aktuelle Redmonder Heimkonsole Forza Motorsport 6, welches in der Zeit vom 16. August bis zum 15. September heruntergeladen werden kann.

Xbox 360-Spieler erhalten in der ersten Hälfte des Monats Torchlight, sowie in der letzten Hälfte des Augusts Castlevania: Lords of Shadow. Beide Titel können dank Abwärtskompatibilität ebenfalls auf der Xbox One konsumiert werden.

Quelle: Microsoft