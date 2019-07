Teamfight Tactics – Patch 9.15 ist da

Teamfight Tactics bekommt einen neuen Patch, den besonders “Demon”-Fans nicht gefallen wird. “Demons” haben einen großen Nerf bekommen, hingegen wurden “Voids”, “Guardians” und “Knights” gebufft. Zudem wurden noch “Win/Loss-Streaks”, “Class-Breakpoints” und der “Spieler-Damage” angepasst. Näheres seht ihr hier nun im Detail.

Demons sind tot!

Nach dem Patch wurde der “Mana Burn” reduziert, sowie der Schaden von Varus, Astrox und Morgana. Durch diese Änderungen erhofft sich Riot Games, dass die überstarken Dämonen endlich “gebalanced” sind. Um Win/Loss-Streaks rentabler zu machen, wurden die “Breakpoints” von 2/5/8 auf 2/4/7 geändert, auch der Spielerschaden wurde bei einigen Champions und Minions reduziert, um nicht direkt auf die Fresse zu kriegen. Die Units im Karussell wurden von 10 auf 9 reduziert. “Guardians” haben nun von beginn an mehr “Armor” und auch pro Stack wurde die “Armor” erhöht. Besonders “Knights” haben viele Änderungen bekommen, denn der Schaden sämtlicher Attacken wurde reduziert. Das bedeutet, dass nicht nur “Basic-Attacks” sondern auch “Spells” betroffen sind.

“Dragons” sind nun nicht mehr komplett gegen Zauber Immun, bekommen dafür aber mehr Leben und Rüstung zugeschrieben. Die “Voids” verursachen nun “True-Damage” und wurden generell etwas “gebuffed”. Die “Pirates” waren nach dem letzten “Nerf” etwas zu schwach und wurden nochmal angepackt, wodurch nun wieder mehr Gold in den Kisten ist. Eine gesamte Übersicht alles Änderungen findet ihr auch der “League of Legends” Webseite oder über diesen Link.

Ihr wisst nicht was TFT ist oder wie es funktioniert? Teamfight Tactics ist ein Modus in League of Legends, der auch als Auto-Chess bekannt ist. Unten findet ihr ein kleines Video dazu.

Quelle: Riot Games