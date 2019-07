Super Smash Bros Ultimate: Dragon-Quest-Held ab heute verfügbar

Der Dragon-Quest-Held tritt ab sofort der Riege an verfügbaren DLC-Kämpfern bei.

Held in vier verschiedenen Formen

In einer Präsentation zum Kampfspiel Super Smash Bros Ultimate hat Nintendo den nächsten DLC-Chatakter vorgestellt: Den Helden aus Dragon Quest.

Der unter dem Namen “Held” bekannte Charakter ist dabei in vier verschiedenen Formen verfügbar, angelehnt an verschiedene Spiele der Rollenspiel-Reihe. Zudem wird der Held über die größte Anzahl an Special Moves im gesamten Spiel verfügen. Die Fähigkeiten des neuen Reken könnt ihr euch dabei im untenstehenden Video genauer zur Gemüte führen.

Director Masahiro Sakurai bestätigte darüber hinaus, dass mit Yggdrasil’s Altar aus Dragon Quest XI S auch eine gänzlich neue Stage Einzug ins Spiel erhalten wird.

Quelle: Nintendo