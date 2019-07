Halo Infinite – Geheimer QR-Code im E3-Trailer entdeckt

Der E3-Trailer zu Halo Infinite traf bei vielen Fans den richtigen Nerv und sorgte auch bei mir für Gänsehaut pur. Insgesamt blieb dieser jedoch recht vage, was zu allerlei Spekulationen innerhalb der Community führte. Wie sich jetzt herausstellte hatte der Trailer noch ein kleines Geheimnis verborgen.

Eine vertraute Stimme

Inmitten des stimmungsvollen Render-Trailers lag nämlich ein QR-Code versteckt. Dieser führt zu einer Audio-Datei, in der niemand anderes als Cortana, die künstliche Intelligenz des Master Chiefs, zu hören ist. QR-Scanner gesucht und ab an den Trailer? 343 Industries haben es uns nicht ganz so einfach gemacht. Um den Code zu erlangen ist es nötig eine bestimmte Sequenz, das Laden der UI des Chiefs, so zu ändern, dass ein funktionsfähiger QR-Code dabei herauskommt.

This is how I got it, took multiple screenshots of the red bars and put them all together, then I had to make the QR code pic.twitter.com/Rjitz6W2Sw — Xepyal (@xepyal) July 29, 2019

In der Audio-Nachricht die man dadurch erhält ist Cortana zu hören:

“Das… das ist ein Teil von mir. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht wie… aber das bin ich.”

Laut gamerant hat ein User namens “Greenskull” die Audiospur in einen anderen Teil des Trailers gesetzt. In diesem Teil geht der Chief auf ein Hologramm zu und zieht eben jenen Chip aus seinem Helm auf dem Cortana “eingespeichert” war. Überraschenderweise passen die Spuren an dieser Stelle perfekt zusammen. Im Folgenden könnt ihr euch diesen Zusammenschnitt des E3-Trailers von Halo Infinite selbst anschauen.

Quelle: twitter.com