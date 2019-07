Xbox – Limitierte Foot Locker-Jacke bringt gamescom-Tickets, Gamepass und mehr

Eine ganz besondere Aktion von Microsoft wurde nun in Kooperation mit Foot Locker gestartet. In ausgewählten deutschen Filialen könnt ihr euch eine exklusive Xbox-Jacke kaufen und euch damit viele Goodies sichern. Für 99 €, so der Preis der Jacke, bekommt ihr so einiges dazu.

Bekommt VIP-Zugang für den Xbox-Stand auf der gamescom

Zunächst einmal bekommt ihr beim Kauf der Jacke ein 3Tagesticket für die gamescom. Auf dieser könnt ihr dann mit der Jacke VIP-Zugang zum Messestand erhalten. Zusätzlich zu all dem erhaltet ihr noch 12 Monate lang den Games Pass Ultimate. In der Spielebibliothek befinden über 100 Spiele. Die Aktion beginnt am 5. August und findet in allen teilnehmenden Foot Locker-Filialen statt. Sowohl fünf Geschäfte nehmen teil, eine begrenzte Anzahl an Jacken ist auch online erhältlich.

Xbox One S 1TB KonsoleStandard Xbox One S 1TB Konsole (weiß) inklusive Xbox Wireless Controller

High Dynamic Range (HDR) - Erlebe kräftigere, leuchtendere Farben in Spielen und Videos

Streamen und Anschauen von Videos in atemberaubender 4K-Ultra HD Qualität dank 4K-Blu-ray Laufwerk / 4K Video-Streaming

Spiele das beste Spiele-Lineup, inklusive Xbox 360 Klassikern, auf der fortschrittlichsten Xbox überhaupt

Quelle: xbox.com