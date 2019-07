The Outer Worlds – Fallout Killer erscheint für Switch

Obsidian Entertainment und Private Division werden euch den potenziellen Fallout Killer, The Outer Worlds auch für unterwegs liefern.

The Outer Worlds erwartet euch auch auf der Switch

Das neue Projekt von Obsidian wird schon heiß erwartet von vielen Fallout Fans. Nachdem das Fallout Franchise seit dem letzten Teil einiges an Ansehen einbüßen musste, ist das auch verständlich. Obsidians Spiel verspricht jede Menge Freiheiten, Quests, Waffen und Welten. Fans dürfen sich also schon einmal auf ein echtes Abenteuer freuen.

Der Titel ist sehr ambitioniert und daher kommt es umso überraschender, dass Nintendo jetzt den Release für Switch angekündigt hat. Im Trailer gibt der Senior Producer des Spiels einen Einblick in die neue Welt, ihre Geschichte und was eure Rolle in dieser Geschichte sein wird. Für PS4, Xbox One und PC soll es schon am 25. Oktober losgehen. Wann es jedoch für die Nintendo Switch an den Start geht, verrät der der Trailer leider nicht.

Wer also schon lange einen Titel wie Fallout für unterwegs gesucht hat, sollte sich den Titel schon einmal vormerken.

#TheOuterWorlds, the upcoming single-player sci-fi RPG from Obsidian Entertainment and Private Division, is coming to #NintendoSwitch! Learn more about @OuterWorlds from the Senior Producer in this video. pic.twitter.com/b1wcmD07AA — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 30, 2019





Quelle: @NintendoAmerica via Twitter